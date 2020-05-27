العثور على مفقودي "سيول وادي الحلو بينهم رضيع"

المصدر: سمية الحمادي-كلباء

عثرت شرطة الشارقة على ثلاثة مفقودين بينهم رضيع جرفهم سيل وادي الحلو وقد فارقوا الحياة

وأفادت قريبة العائلة التي تعرضت لحادث جرف مركبتها متسببة بوفاة طفلين منها ،هما عمر " عام ونصف " ومثايل "4 سنوات" لـ "الإمارات اليوم": "كانت العائلة المكونة من الأب وأطفاله الثلاثة متوجهين للتنزه في منطقة وادي الحلو القريبة من مكان سكنهم، وهي منطقة طريف في مدينة كلباء، مشيرةً إلى أن رب الأسرة على معرفة بطبيعة المنطقة الجبلية، إلا أن المطر لم يكن غزيراً.

ولفتت إلى أن السيول كانت مفاجئة بشكل لم تسمح لرب الأسرة أن يتفادى انجراف مركبته التي تحمله هو وأبناءه، إلا أن رحمة الله أنقذت الابن الأول "8أعوام" وقامت المروحيات بنقلة من موقع السيل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما عثر على رب الأسرة بعد عمليات البحث وهو يرقد حالياً في المستشفى بحالة مستقرة.

وأشارت إلى أنه تم العثور على الطفلة مثايل متوفيه بعد ساعات من البحث من قبل الجهات المختصة، من ثم عثر على شقيقها عمر وقد فارق الحياة ايضاُ، ولفتت إلى ان والدة المتوفين لا تزال تحت تأثير الصدمة والحزن الشديدين، إذ لم تكن مع عائلتها في رحلة التنزه وفضلت البقاء في منزلها.

وأكدت قريبة العائلة أنه بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كرونا (كوفيد-19) امتنعت عائلة المتوفين من إقامة العزاء واستقبال المعزين.

وأفاد بيان لشرطة الشارقة، بأن غرفة العمليات تقلت ثلاثة بلاغات في اوقات مختلفة ، مساء أمس الثلاثاء، حيث ورد للغرفة أول البلاغات عند الساعة 5:25 مساء يفيد بانجراف سيارة بها ثلاثة شباب مواطنون أثناء دخولهم الوادي بالرغم من قيام الشرطة بإغلاق الطريق حماية للأرواح والممتلكات، وتمكنت فرق الاختصاص من العثور على أحد الشباب الثلاثة، بينما جاري البحث عن الشابين الآخرين.

كما ورد للغرفة البلاغ الثاني في تمام الساعة 6:50 يفيد بانجراف سيارة لعائلة مواطنة مكونة من أب وثلاثة أبناء (بنت وولدين) حيث تم العثور على احد الابناء وهو بصحة جيدة، كما تم كذلك العثور على الأب بعد عمليات بحث مضنية ونقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، ومازالت عمليات الانقاذ في جارية في الموقع للعثور على الابن الثاني، بينما تم العثور على البنت وقد فارقت الحياة.

وفي بلاغ مشابه ورد لغرفة العمليات عند الساعة 10:20 تمكنت شرطة الشارقة وفرق الاختصاص من أنفاذ عائلة مواطنة مكونة من خمسة أشخاص أب وأم وثلاثة من الأبناء، بعدما جرفت مياه الوادي مركبتهم، حيث تم انقاذهم جميعاً وهم بصحة جيدة.

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