إلزام شركة بدفع 33 ألف درهم رواتب متأخرة لعامل

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قضت المحكمة العمالية في محاكم رأس الخيمة، بإلزام شركة زجاج بأن تؤدي لعامل آسيوي رواتب متأخرة بقيمة 33 ألفاً و180 درهماً، وفوائد قانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد.

وكان العامل أقام دعوى طالب فيها بأن تؤدي له الشركة 102 ألف و140 درهماً عن الرواتب المتأخرة وتعويض عما اعتبره فصلاً تعسفياً، وأن تدفع له تعويضاً عن بدل الإنذار وتعويضاً عن مقابل الإجازة السنوية، وتعويضاً عن مكافأة نهاية الخدمة، وتذكرة العودة، ودفع رسوم إقامته، وساعات العمل الإضافية.

لكن الشركة لم تقدّم مذكرة دفاع رداً على صحيفة الدعوى ومطالب المدعي.

وجاء في صحيفة الدعوى أن العامل التحق بالعمل في الشركة منذ 2009، بوظيفة عامل تصنيع ألياف زجاجية بعقد غير محدد المدة، براتب 1800 درهم، وذلك عكس ما ورد في عقد العمل، حيث استمر المدعي في وظيفته حسب الشهود وأدى عمله على أكمل وجه.

وأوضح المدعي أن الشركة امتنعت عن سداد الرواتب المستحقة له، فطالبها بمستحقاته إلا أنها رفضت، ما اضطره إلى تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وطالب برواتب متأخرة بقيمة 3780 درهماً عن ثلاثة أشهر، حيث كان يتقاضى راتباً يختلف عن الراتب المنصوص عليه في عقد العمل.

وطالب بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت من خلال شهادة الشهود أن راتبه 1800 درهم، وليس كما جاء في عقد العمل، وأنه قام بدفع رسوم وتكاليف الإقامة الخاصة به.

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