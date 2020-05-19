إصابة خطيرة لدراج في حادث غريب بدبي أثناء تقييد الحركة

المصدر: محمد فودة-دبي



رغم اللافتات واللوحات التحذيرية، اصطدمت دراجة نارية بمركبة أعمال طرق أثناء قيامها بعملها في الساعة الواحدة من صباح أمس في شارع الأصايل على جسر غراند مول تجاه تقاطع مركز الخيل التجاري.



وقال مصدر أمني في شرطة دبي إن الدراجة تجاوزت الأقماع التي نشرت على الطريق لتأمين وجود مركبة عمال الطرق دون مراعاة اللافتات التحذيرية التي وضعت على مسافة مناسبة وبصورة واضحة قبل المركبة المخصصة لتأمين موقع العمل، لافتاً إلى أن الحادث أسفر عن إصابة سائق تلك الدراجة بإصابات بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.



إلى ذلك أفاد المصدر بأن شخصين آخرين أصيبا في حادث تصادم بين مركبتين على شارع دبي العين في منطقة اختصاص مخفر الفقع، وانتقلت دوريات الشرطة إلى موقع الحادث وتبين أن مركبة من طراز إنفينتي صدمت مركبة أخرى من الخلف فأصيب شخص آسيوي بإصابات بليغة فيما أصيب آخر عربي بإصابات متوسطة، ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وباشر خبراء تخطيط حوادث السير معاينة الموقع لتحديد ملابسات الحادث والطرف المتسبب.

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