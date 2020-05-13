خطأ قاتل وراء تفحم مركبة ووفاة رجلين وامرأة داخلها على شارع الشيخ زايد

المصدر: محمد فودة-دبي

توفي ثلاثة آسيويين رجلين وامرأة في حادث تصادم بين أربع سيارات نجم عنه احتراق المركبة التي كانوا فيها بحسب مدير مركز شرطة دبي جبل علي العميد عادل السويدي الذي أشار إلى أن الحادث وقع على شارع الشيخ زايد.

فيما كشف مصدر أمني لـ"الإمارات اليوم" إن الحادث وقع حين كانت مركبة الضحايا متوقفة نتيجة حادث مروري آخر على شارع الشيخ واصطدمت بها بقوة سيارة صالون صغيرة، ما أدى إلى احتراقها

وانتقلت فرقة من الدفاع المدني في دبي على الفور إلى المكان وباشرت إطفاء السيارة لكن التهمتها النيران حتى تفحمت كلياً بركابها، فيما تعرضت بقية السيارات ومنها مركبة نيسان باترول وأخرى هيونداي صالون لأضرار طفيفة.

وتفصيلاً، قال العميد عادل السويدي إن الحادث وقع في المنطقة الواقعة بعد حديقة "باركس اند ريزورتس" في الاتجاه المؤدي من أبوظبي إلى دبي من شارع الشيخ زايد.

وأضاف" أن مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي تلقى بلاغاً حوالي الساعة ٤:٤٠ دقيقة عصر أمس عن وقوع اصطدام بليغ بين أربع سيارات، لافتاً إلى أن دوريات مركز جبل تحركت فوراً إلى المكان، وعملت على تأمين منطقة الحادث والحركة المرورية، ونقل المتوفين بواسطة الإسعاف إلى المستشفى.



ودعا العميد السويدي كافة سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات القانونية المحددة على الشوارع، والمحافظة على المسافة الأمانة بين المركبات، وعدم الانشغال بغير الطريق.

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