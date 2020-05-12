دفاع مدني الفجيرة يحرر إصبع طفل حشر اصبعه في قطعة حديدية حادة

المصدر:
  • سمية حسن - الفجيرة
التاريخ:

تعود تفاصيل الحادث حين تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني الفجيرة بتمام الساعه 14:30 من هذا اليوم  بلاغ يفيد بوجود طفل يبلغ من العمر سنة وشهرين حشر اصبعه  في قطعة معدنية حادة، في منطقة ضدنا ، وفور وصول فرق الانقاذ تم  تحرير إصبع طفل دون أية  اصابات للطفل  وذلك عن طريق استخدام معدّات خاصة لمثل هذه الحوادث .

كما توصي إدارة الدفاع المدني بالفجيرة بعدم ترك الأطفال بمفردهم، ومتابعتهم بشكل مستمر للحفاظ على سلامتهم ، متمنين السلامة للجميع .

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