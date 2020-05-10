عُقـب سيجارة سبب حريق برج النهدة بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال مؤتمر صحافي عقد عن بعد بحضور مسؤولي الدفاع المدني عن السبب الرئيس للحريق الذي أظهرته التحقيقات والمعاينات الأولية للبرج السكني الذي احترق بمنطقة النهدة بالشارقة الأسبوع الماضي، إذ تبين أن عقب سيجارة متوهجاً أو جمرة سقطت من الطوابق العلوية إلى الممرات الخارجية للبرج السكني أدت إلى اشتعاله.

وأكدت أن نتائج فحص البرج الأولية التي تمت بواسطة المختبر الجنائي بشرطة الشارقة، أوضحت أن الحريق شب في ممر البرج الخارجي نتيجة اتصال مصدر حراري بطيء يشتبه في أن يكون عقب سيجارة متوهج ببعض المواد القابلة للاشتعال التي كانت توجد بهذا الممر، ما أدى إلى وصولها للكسوة التي بدورها اشتعلت بشكل سريع.

وبينت أن التحقيقات مازالت مستمرة من قبل فريق المختبر الجنائي بالشرطة للتـأكد من السبب الرئيس للحريق، لافتة إلى أن الكسوة القديمة أدت إلى سرعة اشتعال الواجهة الأمامية للبرج، مشيرة إلى تضرر عدد من السيارات داخل مواقف البرج المخصصة لها، وتحت البرج التي كانت بالخارج، والتي وصل عددها إلى نحو 33 سيارة بعد إحصاء الأضرار.

وأشارت إلى أنه حالياً يوجد 250 غرفة فندقية موزعة في ثلاثة فنادق بالإمارة تم تخصيصها للمتضررين من الحريق لإيوائهم، وتم فحصهم وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لهم، مشيرة إلى خروج جميع المصابين من المستشفى في اليوم نفسه ويتمتعون بصحة جيدة.

وأفادت بأن البرج فيه 333 شقة، إذ تمت معاينة 100 شقة، وتبين تضرر 26 شقة بسبب الحريق و24 شقة تعرضت لدخول مياه ودخان الحريق إليها، و40 شقة تم كسرها للتأكد من سلامتها وعدم انتشار الحريق داخلها، مؤكدة أنه يوجد 233 شقة لم يتم فتحها للآن ومازالت مغلقة.

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