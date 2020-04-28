لماذا بكت طبيبة حين أوقفتها دورية شرطة في دبي؟

المصدر: محمد فودة-دبي

لم تستطع الطبيبة الهندية عائشة سلطانة السيطرة على دموعها التي تساقطت حين أدى إليها شرطي تابع لشرطة دبي التحية العسكرية تقديراً لجهودها أثناء عودتها في وقت متأخر إلى منزلها بعد انتهاء دوامها.

وقالت عائشة إنها خريجة حديثة لكن التحقت بفرق العمل في الخطوط الأولى المعنية بمكافحة فيروس "كورونا "كوفيد 19، لافتة إلى أن تصرف الشرطي أعجزها عن الرد، وشعرت أن هذه أفضل مكافأة يمكن أن تتلقاها لعملها.

وشرحت أنها كانت في طريق عودتها إلى المنزل، حين أوقفتها دورية شرطة، فأخبرت الشرطي أنها طبيبة ثم استدارت لإحضار بطاقة العمل والهوية، وحين أدارت رأسها فوجئت به يوجه إليها التحية العسكرية، فلم تتمالك نفسها وتساقطت دموعها.

وأضافت أنها كانت تشعر بالتعب والإرهاق بعد يوم طويل من العمل، لكن تبددت كل تلك المشاعر، وأحست بطاقة إيجابية، مؤكدة أن لا شيء أفضل من الشعور بأن هناك من يقدر عملك، وهذه اللفتة الطيبة كان لها تأثير رائع وتعكس قيمة هذا الوطن العظيم.

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