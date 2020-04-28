الدفاع المدني ينجز 100% من خطة التعقيم في دبي

المصدر: محمد فودة - دبي

أنجز الدفاع المدني في دبي تعقيم 100% من المناطق المكلف بتعقيمها في الإمارة، بحسب مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ العميد علي حسن المطوع الذي أشار إلى أن فرق العمل تمارس جهودها حالياً بكفاءة في تعقيم بعض المنشآت.

وقال المطوع لـ"الإمارات اليوم" إن فرق الدفاع المدني التي باشرت عمليات التعقيم الوقائي انتهت أمس من تعقيم الشوارع في مختلف مناطق الإمارة بنسبة 100% وفق الخطة المحددة للإدارة، لافتاً إلى الجهود لن تتوقف عند هذه المرحلة بل سيتم إعادة تعقيم الشوارع في المناطق ذات الكثافة البشرية والمرورية المرتفعة.

وأضاف أن فرق العمل بالدفاع المدني عملت بكفاءة وفاعلية كجزء من فريق العمل المشكل من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، من البداية مرورا بتطبيق قرار تقييد الحركة على مدار الساعة وقامت بتعقيم عشرات المواقع الرئيسية، الاقتصادية والخدمية والسكنية ذات الكثافة السكانية العالية في الليل والنهار، مؤكداً أن تجاوب أفراد المجتمع لعب دوراً، كان له دور مهم في إتاحة المجال لفرق التعقيم لممارسة عملها بسرعة ومرونة.

وامتد دور فرق عمل الدفاع المدني إلى زيارة مساكن العمال في الإمارة للتأكد من توافر شروط الوقاية والسلامة من خطر فيروس كورونا المُستجد بها، إضافة الى تعقيم تلك المواقع، ونشر التوعية الوقائية بين صفوف العمال، ووضع ملصقات تعريفية بمتطلبات الحماية من العدوى، واستفاد من تلك الإجراءات الوقائية أكثر من 170 ألف عامل من سكان تلك المجمعات.

كما تولى الدفاع المدني تأمين خيام فحص الأشخاص داخل المركبات الخاصة للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض، بواسطة قوة بشرية وآلية على مدار الساعة عند تلك المواقع، كما تتمركز بشكل دائم فرقة من الدفاع المدني لتأمين أكبر مستشفى في الشرق الأوسط والخليج للمصابين بفيروس كورونا المستجد المقام بالمركز التجاري العالمي.

وحرصت الإدارة على توفير بيئة صحية وقائية لمنتسبيها من خلال تشكيل (فريق عمل التقصي الوبائي) بإشراف المدير العام لرصد المصابين والمخالطين ( في حالة ظهور أعراض الإصابة لدى أي من المنتسبين) وتحويلهم للجهات المختصة في هيئة صحة دبي ، ومتابعة حالتهم بشكل يومي ، الى جانب تكثيف حملات التوعية المتعلقة بالفايروس بين جميع الموظفين من العسكريين والمدنيين..

وشملت الإجراءات الوقائية التي طبقتها الإدارة تركيب كاميرات حرارية أمام مداخل مراكز الدفاع المدني للتأكد من سلامة جميع الموظفين، العسكريين والمدنيين، من أعراض الفايروس ، وتخصيص ضابط سلامة لكل مركز من مراكز الإطفاء لمتابعة الإجراءات الوقائية ، والتأكد من مدى التزام المنتسبين بشروط السلامة الصحية ، وتخصيص مدخل واحد لمبنى كل مركز لضمان سهولة عملية التقييم الصحي والتعقيم الوقائي ، وإلزام جميع المنتسبين باستخدام الكمامات والمعقمات بشكل مستمر، وإجراء الفحص الدوري اثناء التسليم والاستلام، مع الحرص على التعقيم المستمر لأقسام ومرافق المركز بواقع مرتين خلال الأسبوع الواحد ، والتأكد من تعقيم السيارات وأجهزة الحماية الشخصية بشكل مستمر

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