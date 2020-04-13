بلدية دبا الفجيرة تغلق صالونين خاصين بالنساء و3 مطاعم لعدم التزامها بإجراءات الوقاية من "كورونا"

المصدر: سمية الحمادي. دبا الفجيرة

أغلقت بلدية دبا الفجيرة عددا من المنشآت غير الملتزمة بإجراءات الوقاية من "فيروس كورونا" متمثلة بصالونين نسائيين بالإضافة إلى إغلاق (3) مطاعم نتيجة رصد عدد من الاشتراطات الصحية المخالفة، إضافة الى سوء تداول الأغذية داخل المطعم مع سوء التخزين.

وفي إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع ، نفذت بلدية دبا، متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة خلال الأسبوع الماضي ( 110) جولة على المحلات وذلك إثر الحملات الرقابية التفتيشية الدورية المفاجئة على جميع المحلات والأسواق في مختلف مناطق مدينة دبا والمناطق التابعة لها ، وذلك للتأكد من التزام المنشآت بإجراءات النظافة والتعقيم المستمر و للتأكد من استيفائها، وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية واتباع القوانين وكذلك الالتزام بما تفرضه البلدية من اجراءات قانونية ، حيث قامت البلدية بمخالفة (4) منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا منها تنظيف وتعقيم الأدوات المستخدمة وعدم ارتداء الكمامات والقفازات ، واستقبال الزبائن داخل المحل.

ونوه مدير عام بلدية دبا الفجيرة ،المهندس حسن سالم اليماحي الى حرص البلدية على إلزام أصحاب المنشآت بالإجراءات الوقائية و على أهمية الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من الحكومة، مع تأكيدها بعدم التهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات الصادرة من البلدية وإلى أهمية التعاون التام والتكاتف من الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من التدابير التي وضعت لحماية العاملين في هذه المنشآت والمجتمع بشكل عام من فيروس كورونا

و تناشد بلدية دبا جمهورها الكريم بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال الاتصال برقم مكتب الطوارئ (092443399) الذي يعمل على مدار الساعة.