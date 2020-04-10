شرطة دبي تقبض على 6 آسيويين في قضية مشاجرة انتشرت على شبكات التواصل

المصدر: محمد فودة-دبي:

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، القبض على ستة أشخاص من الجنسية الآسيوية في قضية مشاجرة في احدى مناطق دبي نتيجة خلاف بينهم، وكانت اصاباتهم بسيطة، وعليه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحويلهم للجهات المختصة.

وتحركت فرق البحث والتحري بالادارة العامة فور انتشار المقطع لجمع الاستدلالات وألقت القبض على المتهمين خلال ساعة فقط، وتحذر من تلك السلوكيات المرفوضة ومن التجمعات، وتدعو الجميع الى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات الصحية في الدولة بالالتزام بالتباعد الجسدي والمسافة الآمنة.

وناشدت أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية في المجتمع الابلاغ عنها في خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية.