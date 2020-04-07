84% انخفاض الحوادث المرورية.. وصفر وفيات بالشارقة

المصدر: الإمارات اليوم – الشارقة

كشف فرع الإحصاء المروري بإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامـة لشرطة الشارقة عن انخفاض نسبة الحوادث المرورية في الإمارة بنسبة 84% منذ بداية تطبيق برنامج التعقيم الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وصرح مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة المقدم محمد علاي النقبي، أن الفترة الأخيرة شهدت وقوع (4) حوادث متوسطة مقارنة بـ(24) حادثاً وقع من نفس الفترة في العام الماضي 2019، كما لم تسجل وقوع حوادث مرورية بليغة أو وفيات على مستوى إمارة الشارقة خلال فترة تنفيذ برنامج التعقيم الوطني والتي تبدأ من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي.

وأشار النقبي إلى أن التزام أفراد المجتمع بالبقاء في مساكنهم وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية حدَّ من حركة السير، ما أدى إلى انخفاض نسبة الحوادث المرورية، إلى جانب حرص سائقي المركبات على الالتزام بقوانين السير والمرور واحترام الطريق، ما ساهم في خفض مؤشر الحوادث المرورية والحفاظ على أمن وسلامة الطريق.

وأكد على استمرار نشر دوريات الشرطة يومياً، والتي تقوم بتنبية أفراد المجتمع قبل وقت الحظر بنصف ساعة بالبقاء في المنازل، وتمكين الفرق العاملة في مجال التعقيم الوطني من ممارسة أعمالها بصورة جيدة، مشيراً إلى أن التعاون من قبل أفراد الجمهور يدل على مدى وعي أفراد المجتمع بأهمية تضافر الجهود والتعاون مع الجهات المعنية في مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، واتخاذ التدابير الاحترازية لحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.