رجل يعترف: زوجتي ضربتني

المصدر: محمد الرفاعي ـ الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة، في قضية زوج عربي متهم بالاعتداء على زوجته وسبها، وإحداث إصابات بها دخلت على أثرها المستشفى، واعترف المتهم أمام المحكمة بأن زوجته ضربته أولاً فحاول دفعها بعيداً عنه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 14 من فبراير الماضي عندما ورد بلاغ إلى الشرطة يفيد بتعرض امرأة عربية لإصابات دخلت على أثرها المستشفى، وبالتحقيق مع المصابة تبين أن زوجها اعتدى عليها بالضرب في منزلهما، إثر خلافات أسرية نشبت بينهما، ما جعل الزوج يفقد أعصابه ويعتدي عليها بالضرب والسب بعبارات مسيئة لسمعتها.

وورد في التقرير الطبي الخاص بالمستشفى الذي تلقت فيه العلاج، أن المجني عليها تعرضت لإصابات في كتفها وذراعها وصدرها إثر دفع زوجها لها وضربها بشكل قوي.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكرها، وقال إن زوجته بدأت بضربه ودفعته أكثر من مرة، ما اضطره إلى دفعها لردعها عن ضربه، مشيراً إلى أنه لم يضربها، وأن كل ما فعله دفعها بعيداً عنه، ولم يحدث بها إصابات، وأنه فوجئ باتصال الشرطة واتهام زوجته، وطلب أجل لمحاولة التصالح معها.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 14 من أبريل الجاري للاستماع إلى أقوال الشاكية، ومنح المتهم مهلة لمحاولة التصالح مع زوجته.