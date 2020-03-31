حبس سائق تحرش بزوجة جاره في المطبخ

المصدر: محمد فودة ـ دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد بحق سائق آسيوي بتهمة التحرش بزوجة جاره في سكن مشترك، إذ استغل المتهم تواجد المرأة بمفردها في المطبخ ودخل عليها واحتضنها من الخلف دون أن تلاحظه، وحين نهرته رد عليها قائلاً: «الأمر عادي».



وقالت الزوجة المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة في دبي، إنها تسكن مع زوجها وابنيها في سكن مشترك عبارة عن فيلا مكونة من ست غرف وحماماتها ومطبخ واحد مشترك لكل السكان، لافتاً إلى أن هناك ست عائلات أخرى تسكن معهم في الفيلا ذاتها.



وأضافت أنها وقت الحادث كانت بمفردها في المطبخ، تتولى تجهيز الطعام، وتسلل المتهم دون أن تنتبه إليه، واحتضنها من الخلف، فاستدارت بسرعة ونهرته، فرد عليه، قائلاً: «لا داعي للانزعاج إن الأمر عادي» ثم ابتعد قليلاً، لافتة إلى أنها حاولت ضربه إلا أنه اعتذر وطلب منها مسامحته، ثم غادر المكان في الحال.



وأشارت إلى أنها توجهت إلى غرفتها فحضر المتهم مرة أخرى وطلب منها عدم الإبلاغ عنه وأن تغفر له تصرفه حفاظاً على مستقبله، لكنها اتصلت بزوجها وأبلغته بما حدث فحضر رجال الشرطة وألقوا القبض على المتهم.



من جهته قال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد إلى غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات عن تعرض امرأة للتحرش في فيلا بمنطقة الراشدية، فانتقل إلى الموقع ودون إفادة المجني عليها التي أكدت أن جارها احتضنها متعمداً بدليل اعتذاره مرتين.



وأضاف الشاهد أنه استدعى المتهم الذي أقر بأنه دخل المطبخ أثناء وجود المرأة، ولمسها بيده عن طريق الخطأ، ولم يقصد ذلك وأنكر قيامه باحتضانها، مشيراً إلى أن المتهم أفاد لاحقاً بأن المرأة كانت ترتدي الزي المميز لبلادها لكنه كان ضيق ويظهر مفاتنها، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة.



وبدورها أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك العرض بالإكراه، وقضت المحكمة بحبسه ثلاثة أشهر والإبعاد بعض قضاء فترة العقوبة.