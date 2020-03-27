شرطة أبوظبي توفر تصاريح الخروج عبر موقعها الالكتروني ‎

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي :

أفادت شرطة ابوظبي انها توفر عبر موقعها الالكتروني http://www.adpolice.gov.ae تصاريح الخروج للراغبين خلال أوقات عمل برنامج التعقيم الوطني، والذي يبدا من الساعة 8 مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي ابتداء من الخميس الماضي وحتى يوم الأحد المقبل

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي دعما لجهود البرنامج وتعزيز سلامة الأفراد ، داعية افراد المجتمع الي الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

بالفيديو.. رادارات دبي ترصد سيارات غير الملتزمين بالبقاء في منازلهم خلال فترة التعقيم

وسيلة تفادي مخالفات "رادارات دبي" خلال برنامج التعقيم الوطني