إغلاق 8 مقاهٍ تقدم الشيشة في رأس الخيمة

المصدر: لم تلتزم بقرار الحظر

أغلقت بلدية رأس الخيمة، أمس، ثمانية مقاهٍ لم تلتزم بقرار حظر تقديم الشيشة للزبائن، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأوضحت البلدية أنها حرصاً منها على الصحة العامة في الإمارة، أغلقت المقاهي المخالفة، لأنها لا تلتزم بقرار التوقف عن تقديم الشيشة للزبائن. وتابعت: «فور صدور القرار، أجرى مفتشو دائرة البلدية جولات تفتيشية مكثفة على المنشآت المعنية لمتابعة التزام الجميع».

وأضافت أنه يجب على الجميع الالتزام بالقرار، مؤكدةً أنها لن يتم التهاون مع أي منشأة مخالفة وسيتم تطبيق إجراءات صارمة تجاه كل منشأة لا تلتزم بقرار التوقف عن تقديم الشيشة للزبائن.