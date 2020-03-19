7 شباب يعتدون على حدث.. وينشرون الفيديو

المصدر: سمية الحمادي ■الفجيرة

ألقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة القبض على سبعة شباب، قاموا بالاعتداء على حدث يبلغ من العمر 15 سنة وتصويره ونشر مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأفادت بأن شاباً يحمل جنسية دولة خليجية برفقة والده تقدم ببلاغ إلى مركز شرطة الصناعية يفيد فيه بأنه أثناء وجوده يوم الخميس الماضي في أحد المراكز التجارية في الفجيرة، استدرجه أحد الأشخاص للخروج من المركز لمناقشته في موضوع، وعندما خرج معه وجد أشخاصاً آخرين بانتظاره قاموا بالاعتداء عليه بالضرب بسبب خلافات سابقة، كما قام أحدهم بتصويره وآخر بنشر الفيديو، وبناء عليه قامت الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقبض على المتهمين.