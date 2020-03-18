شرطة الفجيرة تقبض على 7 متهمين شاركوا في مقطع فيديو الاعتداء بالضرب على شاب

المصدر: سمية الحمادي. الفجيرة

ألقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة القبض على سبعة متهمين قاموا بالاعتداء على حدث يبلغ من العمر 15 سنة وتصويره ونشر المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تقدم شاب من الجنسية الخليجية برفقة والدة ببلاغ لمركز شرطة الصناعية يفيد فيه بأنه أثناء تواجده يوم الخميس الماضي في أحد المراكز التجارية بالفجيرة ، استدرجه أحد الأشخاص للخروج من المركز لمناقشته بموضوع، وبالذهاب معه وجد أشخاص آخرين بانتظاره قاموا بالاعتداء عليه بالضرب بسبب خلافات سابقة كما قام أحدهم بتصويره وآخر بنشره، وبناء عليه قامت الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.