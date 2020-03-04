عربي يتصالح مع رجل سكب عليه مادة حارقة

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

قضت محكمة جنح الفجيرة بانقضاء دعوى على عربي، متهم بالاعتداء على شخص من جنسيته، وسكب مادة حارقة، وتهديده بالحرق بولاعة، مسبباً له إصابات في أنحاء متفرقة من جسمه، إضافة إلى شتمه بألفاظ مهينة، وذلك بعد أن قدم المجني عليه تنازلاً وصلحاً، قائلاً «تعرضت لضرر جسيم إزاء ما قام به المتهم، إلا أنني لوجه الله أتنازل عن حقي».

وتابع المجني عليه «بينما نشبت مشادة كلامية بيني وبين المتهم، سحبني وسكب عليّ مادة حارقة، أصابت عيني، وأشعل ولاعة، وهددني بالحرق»، إلا أن المجني عليه تمكن من الهرب، وتوجه مسرعاً إلى أقرب مستشفى لإسعافه، لافتاً إلى أن التنازل جاء بطلب من والديه.

وبسؤال الهيئة القضائية للمتهم في جلسة سابقة عن التهم المنسوبة إليه، قال إن مشاجرة كلامية حدثت مع المجني عليه، ونعته بـ«الحرامي»، وأنكر تهمتي سكب مادة حارقة، والاعتداء على سلامة جسمه بالضرب، مشيراً إلى أنه سكب عليه ماء، ولم تكن مادة حارقة أو قابلة للاشتعال.