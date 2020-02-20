شرطة دبي: سقوط آسيوي من بناية سببه إقدامه على الانتحار

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد مدير مركز شرطة الراشدية، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، أن سقوط آسيوي من إحدى البنايات في منطقة واحة دبي للسيليكون يعود إلى إقدامه على الانتحار بعد أن خدع الحارس برغبته في استئجار شقة.

وأوضح العميد آل مالك، بعد انتقال أصحاب الاختصاص في مركز شرطة الراشدية ووكيل النيابة المناوب، أن مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي تلقى بلاغاً من حارس البناية يفيد بسقوط آسيوي، حيث انتقلت دورية شرطية وبصحبتها الطبيب الشرعي إلى المكان، وتبين أن الآسيوي ألقى بنفسه من البناية ما أدى إلى مفارقته الحياة متأثراً بالإصابات التي لحقت به.

وتابع العميد آل مالك أن التحقيقات التي أجرتها شرطة دبي بينت أن الآسيوي حضر إلى البناية وادعى للحارس رغبته في معاينة شقة في الطابق الرابع والعشرين لرغبته في استئجارها حيث صعد بمفرده إليها بعد أن استلم المفتاح من الحارس، وأقدم على خلع حذائه وترك هاتفه النقال في الشرفة قبل أن يُقدم على الانتحار.

وأشار العميد آل مالك إلى أن كاميرات المراقبة وفحوص الطبيب الشرعي أكدت أن الآسيوي أقدم على الانتحار من تلقاء نفسه بعد خداعه لحارس البناية، وبعد صعوده بمفرده إلى الشقة في مدة لا تتجاوز 12 دقيقة.