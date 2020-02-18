تدهور شاحنة يصيب 4 آسيويين في مسافي

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

أصيب أربعة أشخاص آسيويين بإصابات راوحت بين البليغة والمتوسطة، إثر تعرضهم لحادث دهس نتيجة تدهور شاحنة، أثناء جلوسهم على طرف الطريق مسافي باتجاه الفجيرة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، العميد الدكتور علي بن عواش اليماحي، إن الحادث وقع في الساعة الواحدة بعد ظهر أمس، عندما كانت شاحنة تسير على طريق مسافي متجهة إلى الفجيرة، وانحرفت بشكل مفاجئ، ما أدى إلى اصطدامها بمركبة أخرى وانحرافها لتدهس أربعة آسيويين كانوا يجلسون على طرف الطريق، أصيب منهم شخصان بإصابات بليغة والآخران بإصابات متوسطة، فيما كانت إصابة سائق المركبة بسيطة ونقلوا جميعاً إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج.