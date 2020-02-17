حبس سائق آسيوي وإبعاده لاحتضانه زوجة جاره

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس آسيوي ثلاثة أشهر، وإبعاده، بتهمة هتك العرض بالإكراه لزوجة جاره.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها تقيم في فيلا مع زوجها وابنيها، وهي عبارة عن سكن مشترك، وبها ست أسر أخرى.

وفي يوم الواقعة كانت موجودة في المطبخ، فحضر المتهم، ولم تنتبه إلى وجوده، واحتضنها وهي واقفة، فنهرته، إلا إنه قال إن الأمر عادي، وابتعد قليلاً، وحاولت ضربه، لكنه اعتذر وطلب منها مسامحته، ثم غادر المكان، فتوجه إلى غرفته، لكنه حضر مرة أخرى، واعتذر، وطلب منها المغفرة حفاظاً على مستقبله، لكنها اتصلت بزوجها، وأخبرته بما حدث، ثم أبلغت الشرطة التي ألقت القبض على المتهم.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه انتقل إلى موقع البلاغ، واستدعى المتهم الذي أقر بأنه دخل المطبخ أثناء وجودها، ولمس المجني عليها عن طريق الخطأ، منكراً قيامه باحتضانها، لافتاً إلى أنها كانت ترتدي زياً خاصاً ببلادها، لكنه ضيق ويظهر مفاتنها.