بالفيديو .. رسالة مجهولة توقع زوجين عربيين في فخ "النصب الهاتفي"

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي:

وقع زوجان عربيان مقيمان في الدولة، ضحية لعملية نصب واحتيالي هاتفي، حيث تمكنت إحدى العصابات في الاستيلاء على مبلغ من المال من حساب الزوج، وساهم سرعة الإبلاغ و تدخل شرطة أبوظبي في عودة كامل المبلغ مرة أخرى والقبض على الجناة.

ويروى الزوج بأن زوجته تلقت اتصالا من رقم محلي مجهول يخبرها، بأنها ربحت جائزة مالية كبيرة قيمتها 200 ألف درهم، وقامت بالتواصل معي، وأخبرتني بالقصة، مضيفا أنه لم يكن مصدقا هذا الأمر في البداية، لكنه تواصل بالفعل مع صاحب الرقم، الذي أكد له أنه بالفعل ربح الجائزة الكبيرة، وأن عليه تزويده بصورة بطاقة الهوية، وبطاقة السحب الآلي من الوجهين، حتى يتمكن من إيداع مبلغ الجائزة في حسابه، وأخبره بأن عليه تزويده برقم يصله في رسالة على هاتفه.

ويضيف أنه نفذ ما طلبه منه المحتال، وفوجئ بدلا من إيداع مبلغ الجائزة في حسابه، بأن المحتال قام بسحب مبالغ مالية من حسابه، مضيفا أنه توجه على الفور إلى مركز الشرطة الذي قام على الفور بإجراءاته واستعادة كامل المبلغ.

ونصح الزوج أفراد المجتمع عدم التعاطي مع أرقام مجهولة يدعي أصحابها فوزهم بجوائز مالية، والحرص في عدم تزويد الآخرين بأية بيانات شخصية أو بنكية، موجها الشكر إلى شرطة أبوظبي على جهودها في مكافحة هذه الجرائم.

من جانبها حذرت شرطة أبوظبي من إعطاء أية معلومات أو بيانات شخصية أو مصرفية لأي شخص عبر الهاتف، إطالة الحديث مع المتصل المحتال، لأن كسب الوقت يعتبر من طرق احتيالهم، إعطاء رقم الهوية الإماراتية لهم كونها مربوطة في أغلب التعاملات والحسابات، ارسال أي رقم إلكتروني أو كود من جهازك يطلب منك عبر الهاتف.

ونبهت إلى أن شركات الاتصالات أو البنوك لا تقم أبدا بطلب بيانات شخصية من متعامليهم عبر الهاتف أو إبلاغهم عن ربحهم جوائز نقدية وفي حال قيامهم بتقديم عروض مجانية أو حوافز لمتعامليهم فتكون عبر القنوات المعتمدة للتواصل مثل الجرائد الرسمية أو القنوات التليفزيونية.

وأكدت أن جرائم النصب الهاتفي تعد من أهم الظواهر الأمنية المقلقة البارزة والمؤثرة سلبيا على أفراد المجتمع بوقوعهم ضحايا لمحتالين متخصصين بالنصب الهاتفي من خلال اتباعهم أساليب الاحتيال المتنوعة والمدروسة للاستيلاء على أموالهم وشركات، منبهة إلى أن شركات الاتصالات لا تقم أبدا بالاتصال على عملائهم لإبلاغهم عن ربحهم لجوائز مالية.