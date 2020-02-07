«نيابة دبي» تتلف 2929 كيلوغراماً من المخدرات

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أتلفت النيابة العامة في دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، نحو 2929 كيلوغراماً من المخدرات، لعدد 1651 حرزاً، وذلك في منشأة جبل علي لمعالجة النفايات الخطرة التابعة لبلدية دبي. وحضر عملية إتلاف المخدرات النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان. وتأتي عملية إتلاف المخدرات المضبوطة ضمن استراتيجية النيابة في تنفيذ أحكام القانون والقضاء، والإسهام في حماية المجتمع.

وتضمنت المخدرات التي تم إتلافها مضبوطات 215 دعوى مخدرات لأعوام 2017 و2018 و2019، وبلغ عدد الإحرازات المتلفة والمصادرة بقرار من المحكمة لدعاوى المخدرات 152 حرزاً، تزن 2543.66 كيلوغراماً.

كما تم إتلاف 1499 حرزاً وارداً من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، تزن 385.44 كيلوغراماً.

واشتملت الكمية المتلفة على أنواع مختلفة من المخدرات، وأشكال عدة مثل الأقراص والسوائل وغيرها، حيث تم إتلافها بالكامل.

وقال الحميدان إن إتلاف المواد المخدرة يأتي في إطار تنفيذ القانون، ودفع الأضرار عن المجتمع، وحمايته من هذه السموم، ويؤكد على ضرورة التخلص منها، وبذل الجهود لضبطها وتحرزيها.

وأضاف أن آفة المخدرات تستوجب وضع جميع الإمكانات لمواجهتها، ومتابعة مروّجيها وضبطهم وإحالتهم إلى العدالة، والتحذير من هذه المواد السامة، والتوعية بمخاطرها، لاسيما فئات الشباب، منوهاً بجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي، وما تبذله في سبيل منع المخدرات وضبطها بكل أشكالها وأنواعها.