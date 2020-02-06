محاكمة خليجي قتل مواطناً بركله في الرأس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استأنفت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، قضية قتل مواطن على يد شاب خليجي، على خلفية مشاجرة بينهما، فركله في رأسه ما أدى إلى وفاته، واستمعت المحكمة لشهادة الطبيبة الشرعية التي عاينت جثمان القتيل.

وأفادت الطبيبة الشرعية، أمام أعضاء المحكمة، بأن المجني عليه كان مصاباً في منطقة الرأس والصدر، لافتة إلى أن الإصابة التي أدت إلى وفاته، كانت في الجهة اليمني من الرأس، بسبب ضربة مباشرة، عبارة عن ركلة في منطقة الرأس، نتجت عنها إصابات مختلفة أسفرت عن وفاته.

ورداً على سؤال محامي المتهم حول تضمين التقرير التشريحي، أفادت بأن الوفاة نتيجة توقف وظائف القلب والرئتين، في حين أن الأقوال التي جاءت في محاضر التحقيقات، عزت سبب الوفاة إلى كسور في الجمجمة، وأوضحت الطبيبة الشرعية أن توقف وظائف القلب والرئتين، جاء نتيجة طبيعية، للإصابة التي تعرض لها المجني عليه في الرأس.

وعزت الطبيبة سبب وجود كسر في الضلع الثامن من منطقة صدر المتوفى، إلى اصطدامه بجسم صلب، الأمر الذي أحدث انسكابات دموية من الناحية الخلفية من التجويف الصدري، مشيرة إلى أن الإصابة التي تعرض لها المجني عليه في الرأس هي السبب الرئيس في الوفاة.

وأكدت الطبيبة أن الفحوص الطبية التي أجريت، تُظهر أن الركلة التي تلقاها المجني عليه، أحدثت إصابة في منطقة الرأس من الجهة اليمنى، وهذا ما تبيّن في الكشف الظاهر من وجود آثار في منطقة خلف الأذن اليمنى، كما تبين من مطالعة الصور الإشعاعية وجود إصابات في المنطقة الصبغية، بالإضافة إلى كسر متشعب وممتد، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية.

• المحكمة استمعت لشهادة الطبيبة الشرعية التي عاينت جثمان القتيل.