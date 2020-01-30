«رافد» تخطط 91 ألف حادث مروري العام الماضي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أفادت شركة رافد لحلول المركبات، بأنها حررت نحو 91 ألف تقرير لحوادث مرورية بسيطة خلال العام الماضي، مضيفة أنها طورت وقت التقرير بمعدل 150%، ليصبح أربع دقائق عبر تطبيق رافد الإلكتروني، وحولته ليتم العمل عليه رقمياً بمعدل 300 حادث يومياً.

وتابعت أن مركز الاتصال والتحكم استقبل نحو 152 ألف مكالمة، تنوعت بين بلاغات حوادث واستفسارات، وملاحظات، وطلبات خدمات المساعدة على الطرق، وبلغ متوسط زمن الاستجابة والوصول إلى موقع الحادث 14 دقيقة في 90.4% من البلاغات.

وأشارت إلى وجود سبعة مراكز لخدمة العملاء منتشرة في إمارة الشارقة، وبلغ عدد متعامليها نحو 32 ألف متعامل، و14 ألف مستخدم للتطبيق الذكي، و50 متعاملاً من أصحاب الهمم المستفيدين من إعفاءات الرسوم، ووصلت نسبة رضا المتعاملين إلى 80%.

وأكد المدير العام لشركة رافد، سالم المدفع، سعي الشركة لرفع نسبة رضا العملاء من خلال استخدام أفضل الطرق وإدخال التحديثات على الخدمات، معتبراً أن التميز والحلول المبتكرة كانا وراء نجاح الشركة في الفترة الماضية، ووصف 2019 بأنه عام مملوء بالإنجازات والتوسعات.

وأشار المدفع إلى أن «رافد» طورت عدداً من الجوانب المختلفة في قطاعات الأعمال، وتولت إصلاح 66 ألف مركبة، وأنشأت ورشة متخصصة في مدينة خورفكان لخدمة العملاء، بهدف التسهيل على العملاء الوصول إلى خدماتها.

وتابع المدفع أن «رافد» شهدت أكثر من 4000 عملية تسجيل شهرياً من خلال مركز «موتور تشيك» التابع لها، وسجل معدل رضا العملاء 96%، لافتاً إلى أن «رافد» استجابت إلى أكثر من 5000 طلب مساعدة على الطرق منذ مايو 2019، بمعدل طلب كل 15 دقيقة.

ولفت الى أن أبرز الخدمات الرئيسة التي يقدمها مشروع المساعدة لـ«رافد» على الطرق لأصحاب المركبات المتعطلة في الشارقة، خدمة إخراج المركبات خارج الطريق، والتزود بالوقود، وشحن واستبدال البطاريات، وإصلاح واستبدال الإطارات، ونقل المركبات إلى ورش إصلاح المركبات ومعاينتها.