10 أسباب وراء حوادث الأطفال داخل المركبات

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

حددت شرطة أبوظبي 10 أسباب رئيسة وراء إصابات الأطفال داخل المركبات، داعية الأسر إلى الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة لحماية الأطفال من حوادث المركبات وما ينتج عنها من إصابات متنوعة مثل الكسور وغيرها.

وذكر رئيس قسم المهام الخاصة والفعاليات في مديرية الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبي، الرائد سيف جمعة الكعبي، أن أسباب إصابات الأطفال الأكثر شيوعاً، داخل المركبات، تنتج بسبب السرعة الزائدة والتهور لدى بعض السائقين، والإهمال وقلة الوعي بخطورة التعرض لإصابات الأطفال داخل المركبات، وعدم الالتزام بوضع حزام الأمان، والإنهاك الحراري ونسيان الطفل داخل المركبة، والحمولة الزائدة للأطفال داخل المركبات، ووضع الأطفال في المقعد الأمامي، وعدم استخدام مقاعد الأطفال الخاصة لحمايتهم، وعدم وجود أحزمة مقاعد لكل مقعد أو أحزمة للحقائب المدرسية في بعض الحافلات المدرسية، وطيش وتهور بعض السائقين بوضع الطفل أمامهم أثناء القيادة، وترك الأطفال بمفردهم داخل السيارة وهي قيد التشغيل في الأماكن الخاصة والعامة وانشغال الأهل بأمور أخرى.

وأوصى الكعبي الأهالي باتخاذ 10 تدابير لوقاية الأطفال من خطر الحوادث داخل المركبات، وهي: الالتزام بعدم وضع الطفل مع ذويه في المقاعد الأمامية، وإلزام المركبات الخاصة بضرورة تركيب كرسي للأطفال، ومراقبة الأطفال أثناء الصعود والنزول من الحافلات المدرسية تفادياً لنسيان طفل بداخلها، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، وتنبيه الطلبة بضرورة ربط حزام الأمان في الحافلات المدرسية، والالتزام بالسرعات المحددة والقوانين والأنظمة المرورية، وعدم ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبات أثناء الوقوف المؤقت أو الوقوف النهائي، والالتزام بوضع حزام الأمان لجميع مستخدمي المركبات (السائق وجميع الركاب)، وعدم وضع حمولات أو معدات أو مواد صلبة مع الركاب في المركبة، وعدم تجاوز الحافلات المدرسية أثناء الوقوف لتحميل أو تنزيل الطلاب.

وأكد ضرورة التعامل بحكمة عند وقوع الإصابات والإبلاغ عنها من حيث توضيح نوعيتها وعدد المصابين، وملاحظة الأخطار المحيطة، وطلب المساعدة من الشرطة بالاتصال على 999 بمركز القيادة والتحكم، وإعطاء نوع الإصابة والعنوان الصحيح والبقاء مع الحالة لحين وصول الإسعاف.

مبادرة توعية

أطلقت مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، في وقت سابق، مبادرة توعية تستهدف ربات البيوت وذوي الأطفال في المنازل والعمالة المساعدة، وتركّز على عقد ورش ومحاضرات توعية باللغات (العربية، الإنجليزية، الهندية، الأوردو، البشتون، الفلبينية، والفرنسية).