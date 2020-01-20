21 محامياً يتطوعون للدفاع عن المتهمين بسب وسيم يوسف

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم نظر19 قضية سب وقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقامة من الداعية الديني، وسيم يوسف، ضد مواطنين ومقيمين، فيما شهدت الجلسة تطوع 21 محاميا للدفاع عن المتهمين، وقررت المحكمة تأجيل 16 قضية للمرافعة يوم الخميس المقبل فيما حجزت ثلاث قضايا للحكم في جلسة الأحد 26 يناير الجاري لعدم حضور المتهمين.

وشهدت الجلسة إقبالًا كبيراً من المحامين للإعلان عن تضامنهم مع المتهمين ورغبتهم في التطوع للدفاع عنهم، ووصفوا القضية بأنها حرية تعبير جاءت رداً على تصريحات الشاكي في حق صحيح البخاري.

وخلال الجلسة أقر كل متهم أمام هيئة المحكمة بموافقته على توكيل ال 21 محامياً للدفاع عنه، وطعن أحد المحامين في صلاحية دفاع الشاكي بفتح بلاغات ضد المتهمين، والتي بُنيت على أساسها القضايا، فيما لم يحضر الشاكي وحضر دفاعه وأبدى جاهزيته للمرافعة، وقررت هيئة المحكمة تأجيل 16 قضية للمرافعة في جلسة 23 يناير الجاري وحجز 3 قضايا للحكم الأحد المقبل لتغيب المتهمين عن الحضور.

جدير بالذكر أن الداعية الديني وسيم يوسف قد تعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر بسبب حديثه عن "صحيح البخاري"، وقال يوسف في تغريدة في يونيو الماضي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، إن 163 حسابا على تويتر ستتم إحالتهم للنيابة العامة، مشيراً إلى أنه عمل على جمع التغريدات التي صدرت عن هذه الحسابات.

وتابع قائلا: "صبرت كثيرا لكنهم تمادوا للأسف، مارسوا أشد أنواع التنمر وسوء الأدب والشتائم، لهذا "أقسم بالله لن أتنازل عن حقي.. والقضاء بيننا""، على حد تعبيره.