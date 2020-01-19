«الله يخرب بيتك» تحيل سيدتين للمحكمة بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية متهم فيها سيدتان عربيتان، بتهمة سب أخرى بعبارات مسيئة لها وخادشه للحياء والشرف، إذ كانت من ضمن هذه العبارات «الله يخرب بيتك».

وتعود تفاصيل الواقعة حسب أوراق القضية إلى تاريخ 18 ديسمبر الماضي، عندما أخبرت الخادمة التي تعمل داخل منزل الشاكية المجني عليها بوجود سيدتين خارج المنزل صباحاً، فخرجت إليهن، واتضح لها بأن المتهمتين تمران من أمام منزلها دون توقف ذهاباً وإياباً، فطلبت منهما مغادرة المكان، فرفضتا، وقامتا بسبها بعبارات مسيئة وجارحة وخادشه للحياء منها «يا بنت الكلب» و«الله يخرب بيتك»، ما دفع المجني عليها إلى التقدم بدعوى ضد المتهمتين لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحقهما.

وواجهت المحكمة المتهمتين بأقوال الشاكية، فأنكرتا التهم، وقالت المتهمة الأولى إن "زوج المجني عليها متزوج من ابنتها المتهمة الثانية".

وبمواجهتهما بأقوال الخادمة التي أدلت بها في محضر التحقيقات التي أكدت مشاهدة المتهمتين أمام المنزل، ورفضهما المغادرة بعد طلب الشاكية، أنكرتا أقوالها، وقالتا إنهما حضرتا مع معلن محكمة دبي لإرشاده على منزل زوج الشاكية، ولم يقمن بسبها، مشيرتين إلى أنهما لم يشاهدا الشاكية.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لتاريخ 10 فبراير المقبل لاستدعاء الشاكية وسماع أقوالها، ومواجهتها بالمتهمات.