براءة راكب والمؤبد لسائق شاحنة تحمل مخدرات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

برأت محكمة الاستئناف الاتحادية متهماً آسيوياً من جريمة الاتجار في المخدرات، حيث تم ضبطه برفقة سائق شاحنة تنقل 1.99 كيلوغرام من المخدرات، وأيدت المحكمة معاقبة سائق الشاحنة بالسجن المؤبد، وغرامة 50 ألف درهم.

وكانت معلومات وردت إلى إدارة التحريات، تفيد بأن متهماً يحوز مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار، وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة، وتم ضبطه يقود شاحنة برفقته آسيوي، وأرشد السائق رجال التحريات إلى صندوق الشاحنة، وأخرج منه كيساً كبيراً، بداخله خمسة أكياس تحوي مادة بلورية، وقرر في التحقيقات أنه نقل المواد المخدرة بناء على اتصال من شخص من بلد آسيوي مقابل 2000 درهم، فيما قرر الشخص الثاني بأنه لا يعلم شيئاً عن المضبوطات، مقراً بتعاطيه المواد المخدرة.

وبيّنت مصادر الشرطة والتحريات اتجار المتهم بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأن الكمية المضبوطة معه تقدر قيمتها بملايين الدراهم.

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن المؤبد وغرامة 50 ألف درهم عن تهمة الحيازة بقصد الاتجار، والحبس لمدة سنتين عن تهمة التعاطي، ومصادرة المضبوطات والشاحنة، وإبعاد المتهمين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

ولم يرتض المتهمان بالحكم، فقدما استئنافين ضد الحكم، مطالبين ببراءتهما، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً ببراءة الراكب، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، فيما رفضت استئناف المتهم الثاني.