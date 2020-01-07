وفاة طفلة مواطنة دهساً أمام فندق في دبي

المصدر: محمد فودة ■ دبي

توفيت طفلة مواطنة تبلغ من العمر عامين، دهساً تحت عجلات سيارة يقودها خليجي، أمام أحد الفنادق في دبي، أول من أمس، بحسب مساعد القائد العام لشرطة دبي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، الذي قال لـ«الإمارات اليوم» إن شرطة دبي حرصت على اتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً، معرباً عن أسفه وتعازيه لأسرة الطفلة.

من جهته، قال مدير مركز شرطة بر دبي، العميد عبدالله خادم المعصم، لـ«الإمارات اليوم» إن الواقعة حدثت في نحو الساعة الواحدة ظهر أول من أمس، حين كانت الطفلة برفقة ذويها في أحد الفنادق، ثم خرجت فجأة من المدخل إلى الشارع المقابل للفندق، ولم ينتبه إليها السائق، لعدم وجود مسافة كافية، سواء لملاحظتها أو تفاديها، فدهستها السيارة.

وأضاف أنه تم نقل الطفلة مباشرة إلى المستشفى، لكنها توفيت أثناء محاولة إسعافها، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، لافتاً إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل شرطة دبي لنقل جثمان الطفلة إلى الإمارة التي تسكن فيها أسرتها.

وأكد ضرورة انتباه الأسر إلى أطفالها، خصوصاً بالقرب من المداخل المؤدية إلى الشوارع أو في المناطق ذات الكثافة المرورية، مثل محيط المدارس، لأن حجم الطفل يحول دون ملاحظته غالباً، لذا يجب أن يكون هناك مرافق للطفل عند تحركه، والإمساك به جيداً، إذ لا يدرك الأطفال مخاطر تلك التصرفات، ويميلون بطبيعتهم إلى الحركة والانطلاق.