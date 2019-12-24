سلسلة مطاعم شهيرة تكتشف تزوير الرخص التجارية لمعظم فروعها

المصدر: محمد فودة - دبي

فوجئت إدارة سلسلة مطاعم شهيرة في الدولة، بأن غالبية الرخص التجارية لفروعها في الشارقة ورأس الخيمة وأبوظبي، مزورة، وأنها تمارس عملها بشكل غير قانوني، واكتشفت أن مندوبها المعني بتجديد الرخص استولى على أموال التجديد لنفسه، وتقدر قيمتها بـ347 ألف درهم، وزوّر إيصالات الرسوم، وسلمها إلى مسؤول الشركة بإدارة المطاعم، التي بادرت بإبلاغ شرطة دبي، وتم القبض على المندوب المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة، ومنها محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته.

وقال مدير بالشركة في تحقيقات النيابة العامة إن ممثلاً للدائرة الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة حضر إلى فرعين من مطاعم الشركة في الإمارة، وأبلغ المعنيين فيها بعدم تجديد الرخص التجاري للفرعين، فقدم مديرو المطعمين صور الرخص المجددة، وبالتدقيق عليها لاحقاً من قبل الدائرة تبيّن أنها مزوّرة.

وأضاف أن إدارة المطاعم بادرت بالتدقيق على بقية الرخص التجارية في مختلف مدن الدولة، واكتشفت تزوير رخص الفروع الموجودة في إمارتي الشارقة وأبوظبي كذلك، فتم تكليف محامي الشركة التحقيق مع المندوب المعني بالتجديد، وأكد المندوب أنه جدد الرخص، ولديه ما يثبت ذلك، ثم تغيب بعدها مباشرة عن العمل، ففتح المحامي بلاغاً ضده بخيانة الأمانة لدى مركز شرطة الراشدية.

وتضمنت تحقيقات النيابة العامة في دبي كتاباً صادراً عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، يفيد بأن الرخصة التجارية لسلسلة المطاعم المعروفة المنسوب صدورها إلى الدائرة غير صحيحة، وتم التلاعب في تاريخ التجديد لتصبح الرخصة سارية المفعول، كما تضمنت كتاباً مماثلاً من دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، ومراسلات حكومية متعددة تتناول أكثر من 10 فروع زورت رخصها بالطريقة ذاتها.

- أكثر من 10 فروع زوّرت رخصها بالطريقة ذاتها، ومحامي الشركة فتح بلاغاً ضد المندوب المتهم بخيانة الأمانة.