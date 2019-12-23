سيدة تبلغ عن زوجها لتعاطيه المخدرات

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة اليوم في قضايا عدة متهم فيها أشخاص من جنسيات مختلفة بتعاطي المخدرات وحيازتها بقصد التعاطي، منها قضية متهم فيها عربي أبلغت عنه زوجته للشرطة بأنه يتعاطى المخدرات ليتم ضبطه.

وتفصيلاً، باشرت محكمة جنح الشارقة في محاكمة شخص من الجنسية العربية تم ضبطه بتاريخ 16 نوفمبر الماضي، وهو تحت تأثير المخدرات، حيث أبلغت عنه زوجته، ليتم بعدها ضبطه وبأخذ عينة منه اتضح صحة البلاغ وتمت إحالته للمحكمة، وبمواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه اعترف بها، وأقر بأن زوجته هي من أبلغت عنه، فقررت المحكمة حجز القضية للحكم فيها بتاريخ 13 يناير المقبل.

كما نظرت المحكمة في قضية تعاطي وحيازة مخدرات أخرى متهم فيها شخص من الجنسية العربية تعاطى مخدر الهيروين، وتم ضبطه بتاريخ 9 سبتمبر الماضي، فاعترف بها جملة وتفصيلاً، وعليه أجلت المحكمة القضية لتاريخ 31 ديسمبر المقبل لتزويدها بصحيفة سوابق المتهم.

فيما اعترف متهم من الجنسية العربية بتعاطي وحيازة مخدر الهيروين بعد أن تم ضبطه بتاريخ 26 سبتمبر الماضي وبحيازته المخدرات، فقررت المحكمة تأجيل القضية لتاريخ 31 ديسمبر المقبل لتزويدها بصحيفة سوابق المتهم.

كما أصدرت محكمة الجنح بالشارقة عدداً من الأحكام اليوم قضت بمعاقبة شخص بالإبعاد عن الدولة لحيازته المشروبات الكحولية، وتغريم آخر 3000 درهم عن تهمة السب، وتغريم عربي في قضية ثالثة بـ1000 درهم عن تهمة السب، ومتهم في قضية رابعة بالحبس سنتين لحيازة وتعاطي المخدرات.