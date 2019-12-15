بلوك" من فتاة يقود شاباً إلى "جنايات" دبي

المصدر: محمد فودة-دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة شاب خليجي يبلغ من العمر 19 عاماً، بتهمتي تهديد وسب شابة خليجية، بسبب قيامها بحظره "بلوك" على شبكة التواصل الاجتماعي «انستغرام»، فأرسل إليها تسجيلاً صوتياً يسبها فيه بألفاظ خادشة للحياة ويهددها بفضحها أمام أشقائها، وحرق منزلها ودهس وجهها إذا لم ترفع الحظر وتعيد علاقتها به.

وقالت المجني عليها 20 عاماً إنها كانت موجودة بمنزل أسرتها حين تلقت رسائل صوتية عبر تطبيقي «سناب شات» و«انستغرام» ولعبة «بابجي» من المتهم يسبها فيها بألفاظ خادشة للحياء، وهددها بإخبار أشقائها عن علاقتها به إذا لم ترفع الحظر عنه في «اسنتغرام»، لافتة إلى أنه تصرف معها بهذه الطريقة بعد أن رفضت طلبه بخطبتها.

فيما قالت أم المجني عليها «إنها استمعت إلى الرسائل النصية التي وردت إلى ابنتها»، لافتة أإلى أنه سبها وهددها لأنها رفضت الزواج منه.

فيما كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أرسل رسائل عدة إلى المجني عليها سبها فيها بعبارات خادشة للحياء، كما هدّد بحرقها وحرق منزل ذويها، والدهس على وجهها، وإرسال صورة ومقاطع مرئية إلى أهلعها، وسوف يفضحها على شبكات التواصل الاجتماعي إذا لم تتزوجه.

كما حملت التسجيلات حواراً بين المتهم والأم، يقول لها فيه، إنه مارس علاقة غير شرعية مع ابنتها، ولديه فيديو يثبت ذلك، فردت عليه بأنها في مركز الشرطة وسوف تعرض المكالمة على الضابط، وعليه أن يحضر الفيديو إذا كان صادقاً في كلامه.