عضو مجلس وطني سابق يتهم مواطناً بالسبّ والقذف

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

باشرت محكمة الجنح في محاكم رأس الخيمة، أمس، محاكمة مواطن متهم بسب وقذف عضو مجلس وطني سابق، ليلة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الماضية، عبر تنزيل فيديو عبر تطبيق «سناب شات» ينتقص فيه من العضو السابق، رداً على فيديو البرلماني السابق الذي يتضمن نصائح للناخبين عن عملية اختيار مرشحيهم.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهم نشر فيديو عبر تطبيق «سناب شات»، يحتوي على عبارات سب وقذف بحق المجني عليه.

واعترف المتهم أمام هيئة المحكمة بتصوير مقطع فيديو يحتوي على انتقاد لأحد أعضاء المجلس الوطني حول طريقة النصائح التي وجهها للناخبين، دون أن يسميه، لافتاً إلى أنه لم يقصد المجني عليه بعينه في الفيديو الذي نشره عبر تطبيق «سناب شات».

وأوضح أنه لم يشاهد الفيديو الذي نشره المجني عليه عبر تطبيق «سناب شات»، وأن الفيديو الذي قام بتنزيله لم يكن رداً على مقطع فيديو المجني عليه، وأنه لا توجد علاقة بينه وبين المجني عليه ولا أي خلافات سابقة، كما أن المجني عليه شخصية مشهورة في المجتمع ولا يمكن سبه عبر التطبيقات الذكية.

وأضاف أن محتوى الفيديو الذي نشره عبر «سناب شات» يتضمن عبارات يرددها الكثير في المجتمع، ولا يتم اعتبارها عبارات سب أو قذف، لافتاً إلى أنه تمت إحالته إلى المحكمة بتهم غير موجودة في ملف القضية، وأن الشكوى التي تم رفعها ضده كيدية.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما نشر عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي مقطع فيديو عبر «سناب شات»، يحث الناخبين على اختيار المرشح الأكثر كفاءة لعضوية المجلس الوطني، ويؤكد عدم ترشحه لعضوية المجلس مجدداً، ورد المتهم عليه بنشر فيديو عبر التطبيق ذاته يفيد بأن المجني عليه يناقض أقواله ونصائحه التي وجهها إلى المرشحين، معتبراً أن فيديو المتهم إساءة شخصية له، ورفع شكوى يتهمه بالسب والقذف.

وأضافت أوراق القضية أن الجهات المختصة تولت البحث عن اسم صاحب الحساب عبر «سناب شات» وتم استدعاؤه للتحقيق، حيث أفاد بأنه لم يقصد بالفيديو الرد على المجني عليه، وأن كلامه كان بشكل عام، وتمت إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة التي وجهت إلى المتهم تهمتَي سب وقذف المجني عليه، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنح التي باشرت محاكمة المتهم، وأجلت القضية للنطق بالحكم إلى الخميس المقبل.