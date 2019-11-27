«أجرة تاكسي» تقود مديرتين إلى «الجنايات»

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي مديرتين كنديتين إلى محكمة الجنايات، بسبب تعديهما لفظاً وقولاً على رجل شرطة، وذلك على خلفية عدم دفعهما أجرة سائق سيارة أجرة أوصلهما إلى سيتي ووك.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة إنه كان على رأس عمله مع زميله في دورية أمنية، حين ورد بلاغ عن مشكلة في منطقة سيتي ووك، فانتقلا إلى هناك ووجدا سائق أجرة أخبرهما بأنه أوصل ثلاث نساء ورجلاً إلى البناية، لكنهن رفضن دفع الأجرة وتوجهن إلى داخل البناية.

وأضاف أنه سأل حارس البناية عن النساء فأرشد عن شقتهن، فطلب منه الاتصال بالشقة وإخبارهن بالنزول، فاتصل الحارس لكنهن رفضن النزول لدفع الأجرة، فتوجه الشرطي إلى الشقة وترك زميله أسفل البناية.

وأشار إلى أن امرأة فتحت الباب، فعرف عن نفسه، وسألها عن سبب عدم دفع الأجرة للسائق، ففوجئ بها ترد بألفاظ نابية، وخرجت امرأة أخرى وتصرفت بالطريقة ذاتها، وأحالتهما النيابة إلى محكمة الجنايات بتهم ارتكاب جناية التعدي على موظف عام، وجنحة سب موظف عام.