«نجدة الطفل» في الشارقة يتلقى 987 بلاغاً خلال 10 أشهر

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أفادت مديرة إدارة حماية الطفل بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أمينة الرفاعي، بأن الدائرة خصصت خطاً مجانياً (800700)، لتوفير الحماية للطفل، وتوفير بيئة آمنة له، من خلال الاستجابة للبلاغ وتأمين حقوقه، وإزالة آثار الإيذاء عن الطفل وفق منهجيات علمية وعلى أيدي متخصصين، والعمل على حل المشكلات المتعلقة بالحالات المستنجدة، ونشر ثقافة حقوق الطفل في المجتمع وحمايته من الأذى، كما يقدم وقاية للأطفال من الاعتداءات بنشر الوعي بينهم، لتقليل الاعتداء عليهم، لافتة إلى أن الخط تلقى 987 بلاغاً منذ بداية العام الجاري.

وأضافت أن الدائرة تعمل على تأمين حماية الطفل، وفق رؤيتها الساعية إلى الارتقاء بمجتمع يتمتع بالرفاهية والأمن والاستقرار الأسري والاحتواء الاجتماعي، وفق أفضل الممارسات، من خلال الحقوق المكفولة قانونياً ومجتمعياً وأخلاقياً؛ والمتمثلة في حقوق الطفل التعليمية والصحية والنفسية والقانونية والاجتماعية.

وقالت الرفاعي إن خط نجدة الطفل يعمل على مدار 24 ساعة، ويعد أول خط مخصص لنجدة الأطفال في الدولة، وهو حاصل على عضوية (CHI)، لافتة إلى أن الخط استقبل 8575 مكالمة، منها 987 بلاغاً منذ بداية العام الجاري، والتي تصنف حسب أنواعها (العاطفي، الجسدي، الجنسي، الإهمال، والاستغلال التجاري).

وأضافت أنه تتم إدارة حالة تلك البلاغات الواردة إلى قسم خط الطفل بإدارة حماية الطفل؛ للتعامل معها وفق الآليات المتبعة والتدخل العاجل لمواجهة الخطر والعنف الذي يتعرض له الطفل، وتقديم الاستشارات النفسية والإرشاد الأسري بما يمثل دعماً حقيقياً للأسرة لتقديم العون لها في أساليب التنشئة المجتمعية السليمة وأساليب التعامل التربوية، وكيفية الحد من أثر المشكلات النفسية في الطفل وتعديل السلوك، متابعة أن 595 طفلاً استفادوا من خدمات قسم نجدة الطفل منذ بداية العام الجاري حتى الآن.

وأضافت الرفاعي: «نتلقى البلاغات من خلال وسائل عدة، أبرزها: الاتصال الهاتفي عبر الرقم المجاني 800700، كما يتم تحويل حالات من جهات مختلفة، ويتم استقبال الطلبات الإلكترونية عن طريق موقع الدائرة، ويتولى المختصون في الدائرة متابعة البلاغات الواردة، وحل المشكلات التي يواجهها الأطفال».