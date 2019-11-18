«الدفاع المدني أم القيوين» يخلي 170 شخصاً جراء حريق في منزل بالحمراء

المصدر: الإمارات اليوم - أم القيوين

أخلت إدارة الدفاع المدني بأم القيوين 170 شخصاً جراء حادث حريق نشب في أحد المنازل بالمنطقة الحمراء.

وتمكنت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بأم القيوين من السيطرة على حريق الذي اندلع في أحد المنازل بالمنطقة الشعبية الحمراء بأم القيوين، دون أن يسفر عن إصابات خطرة.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة العمليات بلاغاً عند الساعة 8:15 مساءً، يفيد باحتراق منزل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف ودوريات المرور إلى موقع الحادث، حيث قامت فرق الإنقاذ بإخلاء المنزل والمنازل المجاورة له، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحادث، وإخماد النيران، وتبريد الموقع وتسليمة للجهات المختصة بالإمارة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وقال العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، إن فرق الإطفاء تمكنت من إنجاز مهامها بدقة واحترافية عالية، لأن هناك إضافات تجري بصورة عشوائية للمباني والمنازل القديمة، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، تجعل الوضع في الممرات صعباً، ما يعيق حركة عمل رجال الدفاع المدني، ويزيد من احتمالات امتداد النيران إلى المناطق المحيطة، وبالتالي تأخر عمليات المكافحة، ومن أهم المعوقات أيضاً عرقلة عمليات إغاثة المحصورين، وإنقاذ المصابين، بسبب عدم وضوح المداخل والمخارج نتيجة التكدس.

وأكد الدكتور سالم ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة العامة بالمنازل، للحفاظ على الارواح والممتلكات، والوصول إلى مجتمع آمن. وتسعى إدارة الدفاع المدني بأم القيوين الى تحقيق التوجه الاستراتيجي لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في الأمن والسلامة.

أشرف على الحادث العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه وضباط المراكز.