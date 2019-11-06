عربي يروج دولارات مزيفة عبر «فيس بوك»

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

ضبطت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة عجمان شخصاً عربياً بتهمة الاحتيال على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال التسويق لبيع عملة مزيفة على حساب «فيس بوك».

وأفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، المقدم أحمد سعيد النعيمي، بورود معلومات مؤكدة تفيد بقيام شخص عربي بالاحتيال على الأشخاص، من خلال عرض أوراق مالية مزيفة من فئة الدولار الأميركي، بنصف القيمة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات والمباحث الجنائية لكشف ملابسات الجريمة وضبط المتهم، حيث تم التواصل والاتفاق معه على شراء مبلغ 20 ألف دولار، مقابل مبلغ 37 ألف درهم إماراتي، وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم متلبساً، ويدعى (و.ع.ا) في العقد الثالث من العمر، يحمل جنسية دولة عربية، في منطقة الراشدية، وبحوزته كمية كبيره من رزم الأوراق البيضاء، مقطوعة بحجم عملة الدولار، وأوراق مالية مزيفة من فئة 100 دولار أميركي تستخدم في عملية الاحتيال.

وتبين أن المحتال كان يتولى تغطية رزم الأوراق البيضاء من الأعلى والأسفل بورقة مالية مزيفة فئة 100 دولار، قام بطباعتها بنفسه وعرضها على أنها رزمة دولارات كاملة، وبعد أن تتم العملية يكتشف المشتري أنه وقع ضحية عملية احتيال، وأن الأوراق التي اشتراها أوراق بيضاء لا قيمة لها، وبسؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه اعترف بفعلته، وتم أخذ إفادته وأحيل ملف القضية إلى النيابة العامة.

وحذر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية الجمهور من تداول أو بيع أي نوع من العملات المزيفة، التي تضر بمصلحتَي الفرد والمجتمع، مؤكداً أن شرطة عجمان بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الاحتيال على الآخرين، أو ارتكاب أي جريمة تهدد أمن المجتمع وسلامته.