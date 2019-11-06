إغلاق «مطعم كرست» في العين بسبب الحشرات

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة الغذائية «مطعم كرست» في مدينة العين، لوجود حشرات، ولخطورتها على الصحة العامة.

وأفاد تقرير الرقابة الغذائية بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق معايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، حيث تم تحرير أربع مخالفات بحق المنشأة منذ بداية العام الجاري، نتيجة وجود حشرات في مناطق متفرقة بالمطعم وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة، ما قد يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.

وأكدت الهيئة أن الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى يتم تصويب المخالفات وإزالة أسبابها، مع ضرورة استيفاء كل الاشتراطات اللازمة لمعاودة مزاولة النشاط، مشيرة إلى أن الحملات التفتيشية التي تنفذها الهيئة بانتظام تستهدف ضمان تطبيق أفضل ممارسات السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، واكتساب ثقة المستهلكين في جودة منظومة الغذاء على مستوى الإمارة.

وتهيب الهيئة بأصحاب المنشآت الغذائية ومتداولي الغذاء والعاملين في قطاع الأغذية والمشروبات الالتزام بضوابط واشتراطات السلامة الغذائية، مع الالتزام بقواعد الصحة والنظافة العامة.