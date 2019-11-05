معالج فيزيائي يتحرش بمريضته أثناء جلسة مساج بسبب جمالها

المصدر: محمد فودة-دبي

قضت محكمة الاستئناف في دبي بإيقاف عقوبة الحبس ثلاثة أشهر والاكتفاء بالإبعاد لمعالج فيزيائي أسيوي يبلغ من العمر 38 عاماً هتك عرض مريضة كندية 45 عاماً تتلقى العلاج الطبيعي بمركز يعمل به في دبي.



وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المجني عليها كانت تتلقى العلاج، وفوجئت بالمتهم يتحسس صدرها ويحاول تقبيلها، ما أصابها بصدمة بالغة، فأبلغت الشرطة التي أحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه ثلاثة أشهر والإبعاد.



وقالت المجني عليها إن الواقعة حدثت في شهر مايو الماضي حين توجهت لتلقي جلسة علاج طبيعي، وأثناء قيام المعالج بعمله، مد يه تحت ملابسهاوتحسس جسدها فنهرته وأخبرتها بعدم الاقتراب من هذه المنطقة، لكنه عاود فعلته بعد دقائق بل أنه اقترب منها وقام بتقبيلها، فدفعته بعيداً عنها وتركت المركز وهي في حالة صدمة من تصرفه.



وأضافت أنها أرسلت إليه رسالة نصية تستنكر تصرفه وتسأله عن سبب قيامه بذلك، فرد عليها بأنه لم يستطع مقاومة جمالها، فأبلغت مركز شرطة بر دبي عن الواقعة وتم القبض عليه.



وضمت النيابة العامة إلى قائمة الأدلة رسائل متبادلة بين المتهم والمريضة يعترف فيها بجريمته، وأفاد في التحقيقات بأنه لا يعرف ماذا حدث له، لافتاً إلى أنه لم يسبق له التفكير فيها بهذه الطريقة، لكنه لم يستطع المقاومة وفعل ذلك.