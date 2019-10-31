المؤبد لعاطل اغتصب صديقته بدعوة على العشاء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن المؤبد بحق عاطل عربي، دين باغتصاب صديقته بعد استدراجها بدعوة على العشاء، ثم اعتدى عليها وتسبب في إفقادها عذريتها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن ثمة علاقة كانت تربطهما سوياً بعد أن وعدها بالزواج، ثم انفصلا وعادا أكثر من مرة، إلى أن اعتدى عليها وأصابها بصدمة نفسية، ثم حاول التخفيف عنها لاحقاً، لكنها أبلغت الشرطة عنه.

وقالت المجني عليها (37 عاماً - عربية)، إنها تعرفت إلى المتهم حين دأب على الحضور إلى مقر عملها في أحد المراكز التجارية، وأبدى إعجابه بها ثم طلب الزواج منها، وأخبرها أنه مطلق حالياً، فوافقت على عرضه، بشرط أن يسافر إلى بلادها ويتقدم رسمياً إلى أهلها. وأضافت أن علاقتهما خضعت للشد والجذب بسبب تعاطيه مشروبات كحولية، حتى انقطعت عنه فترة، إلى أن تواصل معها عبر رقم هاتف جديد، واعتذر لها وتودد حتى سامحته، ثم طلب منها الخروج للعشاء سوياً، وحضر إلى مقر سكنها لاصطحابها، ثم خرجا على اعتبار أنهما متوجهان إلى أحد المطاعم، وأشارت إلى أنها فوجئت به يتجه إلى شقته في منطقة ورسان، وأنه جهز العشاء هناك، ولم تظن به السوء، لكن بعد العشاء بدأ يتحرش بها مرات عدة لكنها صدته، ثم سألها ما إذا كانت مرتبطة بشخص آخر، وهل لاتزال تحبه من عدمه، فأخبرته بأنه تريده هو وموافقة على الزواج منه، لكن بعد التقدم لها رسمياً.

وتابعت أن المتهم بدأ تعاطي مشروبات كحولية بمفرده، ثم حاول الاعتداء عليها فقاومته، لكنه ضربها بقوة، ومنعها من الهروب وتشاجر معها، إلى أن خارت قواها وغابت عن الوعي، وحين استيقظت اكتشفت أنه اغتصبها، فأصيبت بصدمة وفقدت أعصابها، وظل يحاول التخفيف عنها، ثم أوصلها إلى مقر عملها، لكنها توجهت إلى الشرطة وفتحت بلاغاً ضده، وأثبتت فحوص الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي تعرضها لاعتداء، فيما نفى المتهم مواقعته لها بالإكراه، مقراً بتعاطي المشروبات الكحولية وممارسة الجنس معها، لكن دانته محكمة الجنايات وقضت عليه بالسجن المؤبد.