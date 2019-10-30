محاكمة 7 آسيويين سرقوا مزرعة دواجن

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة الجنايات في أبوظبي، خلال جلستها أمس، محاكمة تشكيل عصابي، مكون من سبعة أشخاص يحملون جنسية دولة آسيوية (أحدهم هارب)، متهمين بالتخطيط وتنفيذ سرقة خزانة من إحدى مزارع الدواجن في الدولة.

وخلال الجلسة، أفادت المحامية المنتدبة للدفاع عن المتهمين بوجود تعارض في الدفاع عن جميع المتهمين في القضية، نظراً لقيام كل منهم بمحاولة تبرئة نفسه وإلصاق التهمة بالآخرين، ما يصعب مهمة الدفاع في تفنيد ما يقرره أحدهم ضد الآخر، ويترتب عليه إخلال بحق الدفاع، مشيرة إلى رغبتها في قصر دفاعها على المتهم السادس في القضية، الذي تم حفظ المسروقات لديه.

وأشارت المحامية إلى أن أوراق القضية والتحقيقات أظهرت قيام ثلاثة متهمين من المقبوض عليهم بكسر خزنة المزرعة، فيما قام متهمان بعملية المراقبة لمكان الواقعة، وتم إخفاء المسروقات لدى المتهم السادس.

واستجابت المحكمة لطلب المحامية، وأرجأت نظر القضية إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل، لندب محامٍ للدفاع عن بقية المتهمين.