دخول مياه البحر لعربات المطاعم المتنقلة والمناطق السياحية في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

غمرت مياه البحر عربات المطاعم المتنقلة المخصصة لتقديم الوجبات الخفيفة، وبعض مرافق الفنادق والمناطق السياحية، بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر نتيجة العاصفة المدارية التي تشهدها سواحل المنطقة الشرقية منذ مساء أمس.

وقال مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، إن "الشواطئ التي تعرضت لدخول مياه البحر لها، هي قدفع ومربح وكورنيش المظلات والرغيلات، وإلى الآن تحت سيطرة الآليات والمعدات التي تمت الاستعانه بها من جهات حكومية عدة في الإمارة، منذ أمس، كما تم وضع حواجز وسواتر رملية لمنع دخول مياه البحر للطرق والمحال التجارية المقابلة للكورنيش.