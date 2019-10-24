إصابة 20 شخصاً بحادث تدهور حافلة لنقل العمال على شارع الإمارات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نجحت الأجهزة المختصة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من خلال سرعة استجابتها في التعامل مع حادث السير المروري الذي وقع مساء أمس الأربعاء الموافق 23-10-2019، لحافلة تقل عمالاً على طريق الإمارات باتجاه إمارة الشارقة، ونقل المصابين بالحادث إلى المستشفى، وتسهيل حركة السير في موقع الحادث وإعادته لوضعه الطبيعي في وقت وجيز.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، المقدم محمد علاي النقبي: «إن غرفة العمليات المركزية، قد تلقت بلاغاً بوقوع الحادث في تمام الساعة 8:00 من مساء الأربعاء، حيث انتقل إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ عدد من دوريات المرور بشرطة الشارقة، وفرق الإسعاف الوطني، وفرق من شرطة دبي، حيث باشرت عملياتها في معالجة آثار الحادث، ونقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتبين وجود أربع إصابات متوسطة، و(16) بسيطة، بينما صنفت حالة واحدة بالبليغة.

وقد تابعت الفرق عملها في تيسير حركة السير، وإخراج الحافلة بعيداً عن الطريق، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وأوضح المقدم علاي، أن عدم الانتباه والتركيز من جانب السائق قد أدى إلى انحراف الحافلة المفاجئ عن الطريق وفقدان السائق السيطرة عليها.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات، جميع السائقين إلى ضرورة التقيد بالسرعة المقررة على الطريق، والحذر من مفاجآت الطريق، والتركيز والانتباه أثناء القيادة ،تفادياً لوقوع مثل هذه الحوادث، وما ينتج عنها من خسائر وأضرار بشرية ومادية كبيرة.