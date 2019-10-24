مواطن يتهم آسيوياً باقتحام منزله

المصدر: الفجيرة ـ الإمارات اليوم

نظرت محكمة جنح الفجيرة في قضية آسيوي متهم باقتحام منزل مواطن، والدخول إلى الباحة دون وجه حق، وقررت حجز القضية للحكم في الأسبوع المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن مواطناً فوجئ بوجود آسيوي في باحة منزله أثناء عودته إلى المنزل، ما جعله يقدم بلاغاً إلى الجهات الأمنية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه، فتمت إحالة المتهم إلى قسم التحقيقات، ومنه إلى النيابة العامة، التي أحالته بدورها إلى المحكمة. وخلال الجلسة أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، عازياً سبب دخوله منزل المواطن إلى أن زوجة صاحب المنزل استدعته لتدفع له 5000 درهم من فاتورة خاصة بشرائها سلعاً من عنده، وحين دخل المنزل كانت هي على علم بوجوده من أجل استلام المبلغ، زاعماً أن الدعوة كيدية، للتهرب من دفع بقية المبلغ.