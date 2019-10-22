اتهام معلم بضرب طالب من ذوي الهمم‎

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

باشرت محكمة جنح الفجيرة نظر قضية معلم أجنبي يعمل بمدرسة خاصة في إمارة الفجيرة، متهم بالاعتداء على سلامة جسد طالب من ذوي الهمم، بعد أن ضربه بالعصا مسبباً له إصابة صنفت بأنها بسيطة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع مشاجرة بين طالبين في الفصل، أحد طرفيها المجني عليه، وحين انتبه المعلم إليهما فصل بينهما عن طريق عصا كانت بيده، مسبباً له إصابة بسيطة.

وبسؤال هيئة المحكمة للمعلم المتهم أنكر التهمة الموجهة إليه، وبمواجهة الهيئة باعترافاته أمام النيابة العامة قال: «لم يكن هناك مترجم يوضح التهم الموجهة لي، أنا لم أقر لأنني لم أفهم شيئا، كما أطالب برؤية التقرير الطبي الذي يثبت إصابة الطالب، فأنا معلم وجميع الطلبة أعاملهم معاملة جيدة».

وطالب المتهم ببراءته من التهم المنسوبة إليه، فيما طلبت المحامية الموكلة له بتأجيل الحكم في القضية لحين تصوير الملف الخاص بالقضية من أجل المرافعة للدفاع عنه.