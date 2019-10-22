خليجي يصفع طفلاً بعد أن خدش حياءه

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

نظرت محكمة جنح الفجيرة في قضية خليجي متهم بصفع طفل على وجهه مسبباً له إصابة بسيطة، وكانت النيابة العامة أحالت القضية إلى المحكمة، بعد أن وجهت له تهمة الاعتداء على سلامة جسد المجني عليه، واعترف المتهم بالتهمة، عازياً السبب إلى أن الطفل فتح عليه باب الحمام فخدش حياءه.

وبسؤال هيئة المحكمة المتهم، أقر بالتهمة المنسوبة إليه، قائلاً: «قمت بصفع المجني عليه على وجهه دون أن أوجه له أي كلمة، فقد كنت داخل دورة المياه في أحد مراكز التسوق بالفجيرة، وقام المجني عليه بطرق الباب علي مرات عدة، ولم أجبه، إلا أنه تمكن من فتح باب دورة المياه التي كنت أقضي حاجتي فيها، وظل يضحك علي هو وأصدقاؤه، ما خدش حيائي، فقد شاهدوني وأنا غير محتشم وبوضع لا أسمح لأحد بأن يراني فيه، ولا أظن أن أي شخص يرضى بذلك».

وأجّلت هيئة المحكمة الحكم في القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل.