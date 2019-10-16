عامل يقتل ابن خاله بسبب سوء المعاملة

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات، في دبي، محاكمة سائق أجرة آسيوي، متهم بقتل ابن خاله عمداً، بحسب تحقيقات النيابة العامة، التي أفادت بأن المتهم قصد قتل قريبه، وأحدث به إصابات أدت إلى وفاته، ثم جلس خارج الشقة التي شهدت الجريمة، وظل يردد: «المخ لم يكن يعمل»، وعزا جريمته إلى سوء معاملة المجني عليه له.

وذكر شاهد إثبات، مهندس زراعي من الجنسية ذاتها، أنه كان نائماً، واستيقظ على صراخ المجني عليه وهو يتألم، وشاهد المتهم يطعنه، فحاول الإمساك به، وإبعاده عن المجني عليه، وسأل المتهم عن سبب قيامه بذلك، فأجابه بكلمة واحدة، هي: «حصل».

فيما قال الشاهد الثاني (سائق آسيوي): إن الشاهد الأول استدعاه، وكان يستغيث وطلب منه المغادرة بسرعة والاتصال بالشرطة والإسعاف، وحينما حضرت الشرطة صعد برفقتهم إلى الشقة محل الجريمة، وشاهد المتهم يجلس خارج الشقة وملابسه ملطخة بالدماء، ويردد عبارة: «المخ لم يكن يعمل».

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات عن جريمة قتل بمنطقة هور العنز، فانتقل إلى المكان، وشاهد المجني عليه ممداً على ظهره وبه طعنات متفرقة في صدره وبطنه، وقد فارق الحياة، فيما كان المتهم جالساً خارج الشقة وبه إصابة أسفل ركبته اليمنى، وتم العثور على أداة الجريمة في غرفة النوم، بالقرب من جثة المجني عليه.

وأضاف أن زميلاً لهما في الغرفة أفاد بأن المتهم دخل عليهم ممسكاً سكيناً، وطعن المجني عليه فوراً، واستطاع الشاهد أخذ السكين من يده وإخراجه من الغرفة، نافياً أن يكون المجني عليه هو الذي أصاب المتهم في ركبته.

وأشار الضابط إلى أنه بسؤال المتهم عن سبب قيامه بذلك، أفاد بأن ابن خاله كان يعامله معاملة سيئة، وقبل الجريمة طلب منه تنظيف الغرفة وصرخ عليه، فلم يتمالك نفسه وطعنه في صدره وبطنه.