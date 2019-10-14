«الانحراف المفاجئ» تتسبب في 235 حادثاً ووفاة شخص

المصدر: أبوظبي ـــ الإمارات اليوم

قالت مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، إن عدد الحوادث المرورية الناجمة عن ارتكاب مخالفة «الانحراف المفاجئ»، خلال الفترة من 1 يناير إلى 20 أغسطس الماضي، بلغ نحو 235 حادثاً، نتج عنها وفاة شخص وإصابة 6 بإصابات بليغة.

وأضافت أن الغرامة المالية لارتكاب هذه المخالفة هي 400 درهم.

ودعت المديرية السائقين إلى الحرص على استخدام إشارات المركبة في حالة تخفيف السرعة، أو تغيير مسار المركبة، أو عند الرغبة في تنبيه السائقين الآخرين إلى وجود شيء طارئ أمامهم، لأهميتها في الوقاية من الحوادث المرورية، باعتبارها لغة الطريق بين السائقين.

وأوضحت أن عدد الحوادث المرورية الناتجة عن الانحراف المفاجئ لعدم الالتزام باشتراطات السلامة المرورية، وتغيير اتجاه المركبات بدون استخدام الإشارات، خلال عام 2018، بلغ نحو 278 حادثاً، نتج عنها 20 إصابة بليغة.

وشددت المديرية في إطار حملات التوعية المرورية للربع الأخير من العام الجاري على ضرورة استخدام الإشارات قبل وقت كافٍ من تغيير المسار، وعدم الانتقال من مسرب إلى آخر بشكل مفاجئ.

وذكرت أن تغيير اتجاه المركبة، أو دورانها، دون استعمال الإشارات، يشتت انتباه السائق القادم من الخلف، أو السائق الذي يقود مركبته في مسارٍ مواز، ما يؤدي الى الاصطدام، خصوصاً إذا كانت المركبة مسرعة.

وأكدت المديرية استمرار الجهود الميدانية المكثفة لتكريس الالتزام باستخدام الإشارات، «لأنها من إجراءات السلامة المرورية المهمة على الطريق».

وأشارت إلى مخالفة نحو 21 ألفاً و660 مركبة خلال الـ20 شهراً الماضية، لعدم الالتزام باستعمال الإشارات عند تغيير الاتجاه أو الدوران، منها 17 ألفاً و349 مركبة العام الماضي، و4311 مركبة خلال الفترة من أول يناير إلى 20 أغسطس الماضي.

ودعت المديرية السائقين إلى فحص إشارات مركباتهم، والتأكد من عملها بكفاءة، مشيرة إلى أن مخالفة «عدم صلاحية إشارات تغيير الاتجاه» 400 درهم ونقطتان مروريتان.

21.6 ألف مخالفة «عدم استخدام إشارات تغيير الاتجاه» في أبوظبي خلال 20 شهراً.