اتهام خمسيني بالاعتداء على شرطي

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية عربي خمسيني متهم بالاعتداء على شرطي أثناء قيامه بواجباته الرسمية، وضربه ومزق قميصه الرسمي تحت تأثير الكحوليات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ يفيد بالاشتباه في شخص خمسيني في حالة غير طبيعية، وعندما وصلت إليه دورية الشرطة، وأوقفته، لم يستجب، وبعد محاولات معه لإبراز هويته، سبّ الشرطي، وأقدم على ضربه، ومسكه من قميصه ومزّقه، وبعدها تمت السيطرة عليه، وأرسلته الدورية إلى المستشفى للتأكد من حالته الصحية، واتضح أنه تحت تأثير المشروبات الكحولية، وتمت إحالته إلى القضاء بعد التحقيق معه.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه بالاعتداء والسبّ على أفراد دورية الشرطة، فأقرّ بشربه الخمر، ولم يكن يعي ما يفعله، مشيراً إلى أن الشاكي تنازل على الشكوى.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 27 أكتوبر الجاري لاستدعاء الشاكي وسماع أقواله.